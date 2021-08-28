Украина В Украине резко изменятся цены на подсолнечное масло

2021-08-28 13:00

После завершения уборки урожая подсолнечника стоимость масла из него может пойти на снижение.

Об этом "Громадському радіо" сказал гендиректор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Роман Сластен.

Он отметил, что в Украине ожидается большой урожай подсолнечника, поэтому скоро может начаться снижение цен на масло из его семян.

Эксперт добавил, что в ближайшие дни начнется уборка урожая подсолнечника в южных регионах Украины.

Нынешний урожай должен стать рекордным за время независимости Украины. Прогнозируется, что будет собрано свыше 80 млн. тонн семян подсолнечника.

За год украинские цены на подсолнечное масло поднялись практически в два раза. Госслужба статистики сообщила, что в июне стоимость продукта была на 80% выше, чем год назад.