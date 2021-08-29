Мир Медики назвали продукт, способный лечить болезни сердца и рак

2021-08-29 14:30

Диетологи назвали продукт, который способен помогать при болезнях сердца и раке, сообщает Ukr.Media.

По информации, чтобы избежать болезней сердца и рака, следует употреблять коричневый рис.

Как стало известно, с помощью еды можно не только заряжаться энергией, но и повлиять на улучшение здоровья, в том числе сердечно-сосудистой системы.

Отмечается, что одним из действенных в этом вопросе продуктов является коричневый рис. Селен и магний в составе этой крупы оказывают противодействие накоплению "плохого" холестерина в сосудах, положительно влияет и на состояние сердца.

Также уточняется, что антиоксиданты, содержащиеся в рисе, могут снизить риск развития онкологических заболеваний толстой кишки и груди. Поэтому диетологи рекомендуют употреблять продукт не только в качестве гарнира, но и добавлять его в салаты, супы и другие блюда.