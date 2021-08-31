Мир После захвата власти талибами из Афганистана сбежали уже более 120 тысяч человек

2021-08-31 15:14

Из Афганистана после захвата власти талибами эвакуировали более 122 тысяч человек. Об этом рассказал генерал Уильям Хэнк Тейлор, заместитель председателя штабов регионального сотрудничества США, сообщает CNN.

Так, по данным Пентагона, за последние 24 часа из Афганистана эвакуированы около 1 200 человек 26 самолетами США C-17. В целом за последние 24 часа из аэропорта Кабула вылетело 28 рейсов, добавил он.

Тейлор также отметил, что на сегодня Афганистан покинули более 122 тысяч человек, в том числе 5 400 американцев.

Хотя операции в Афганистане завершатся 31 августа, "усилия Министерства обороны по поддержке межведомственного взаимодействия продолжаются".