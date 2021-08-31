Мир После захвата власти талибами из Афганистана сбежали уже более 120 тысяч человек

2021-08-31 15:14

Из Афганистана после захвата власти талибами эвакуировали более 122 тысяч человек. Об этом рассказал генерал Уильям Хэнк Тейлор, заместитель председателя штабов регионального сотрудничества США, сообщает CNN.

Так, по данным Пентагона, за последние 24 часа из Афганистана эвакуированы около 1 200 человек 26 самолетами США C-17. В целом за последние 24 часа из аэропорта Кабула вылетело 28 рейсов, добавил он.

Тейлор также отметил, что на сегодня Афганистан покинули более 122 тысяч человек, в том числе 5 400 американцев.

Хотя операции в Афганистане завершатся 31 августа, "усилия Министерства обороны по поддержке межведомственного взаимодействия продолжаются".

subscriber subscriber

Еще по теме

Самая крупная эвакуация в истории армии США - Макеензи подвел итоги вывода войск из Афгана

2021-08-31 14:00

20 лет в Афганистане: США потеряли 2977 солдат и 778 миллиардов долларов

2021-08-31 13:43

Вывод войск США из Афганистана завершен, - глава Центрального командования Кеннет Маккензи

2021-08-31 11:01

Впервые после смены власти в Афганистане смог приземлиться самолет с лекарствами от ВОЗ

2021-08-31 09:21

Еще новости в разделе "Мир"

После захвата власти талибами из Афганистана сбежали уже более 120 тысяч человек

2021-08-31 15:14

Впервые после смены власти в Афганистане смог приземлиться самолет с лекарствами от ВОЗ

2021-08-31 09:21

Разжижение крови: какая пища заменит лекарства

2021-08-30 18:20

Пища для мозга: ученые назвали продукты, которые влияют на уровень интеллекта

2021-08-30 17:20
Все статьи раздела "Мир"

Мир

После захвата власти талибами из Афганистана сбежали уже более 120 тысяч человек 2021-08-31 15:14
Впервые после смены власти в Афганистане смог приземлиться самолет с лекарствами от ВОЗ 2021-08-31 09:21
Разжижение крови: какая пища заменит лекарства 2021-08-30 18:20
Пища для мозга: ученые назвали продукты, которые влияют на уровень интеллекта 2021-08-30 17:20