Коронавирус Moderna создает вдвое больше антител, чем Pfizer

2021-09-01 19:00

Уровень антител у тех, кто принимал Moderna, был выше у инфицированных, неинфицированных и в разных возрастных категориях.

Ученые выяснили, что антиковидный препарат Moderna провоцирует развитие в два раза большего количества антител, чем инъекция компании Pfizer. Об этом пишет The Hill.

Эксперты исследовали иммунный ответ двух мРНК при участии бельгийских медработников, получивших обе дозы вакцины. В частности, было 688 человек, вакцинированных Moderna, и 959 - Pfizer.

У тех, кто ранее не болел коронавирусом и получил Moderna, среднее число единиц антител на миллилитр составило 2 881, а у получивших Pfizer - 1 108.

Ранее инфицированные COVID-19 заявили о более высоких уровнях антител. В итоге, средний показатель составил 3836 единиц на миллилитр для Moderna и 1444 единицы на миллилитр для Pfizer.

Таким образом выяснилось, что уровень антител у тех, кто принимал Moderna, был выше у инфицированных, неинфицированных и в разных возрастных категориях.

Ученые предполагают, что разница в уровнях антител может зависеть от более высоких содержаний мРНК в вакцине Moderna и более длительного интервала между первой и второй вакцинацией.

Также исследование показало, что уровень антител отрицательно коррелирует с возрастом у тех, кто ранее не был инфицирован - самые высокие уровни антител наблюдались у лиц моложе 35 лет.

Напомним, в Японии снова обнаружили посторонние вещества в вакцине Moderna. На этот раз примеси зафиксировали в префектуре Канагава.