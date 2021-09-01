Украина Тарифы, налоги и льготы для переселенцев: чем 1 сентября "порадовало" украинцев

2021-09-01 20:20

С 1 сентября в Украине заработает ряд нововведений. Украинцев ждут новые тарифы на электроэнергию и коммуналку, электронные больничные, налоговая амнистия, новые правила обучения в карантин и долговые льготы для переселенцев.

Тарифы

Сентябрь будет последним месяцем, когда тариф на электроэнергию останется одинаковым для всего населения. Уже с октября его будут считать в зависимости от объемов потребления. Те семьи, которые уложатся в 250 киловатт в месяц, будут платить 1,44 грн за единицу. Тем, кто использует больше, придется выложить из кармана 1,68 грн.

Самым дорогим будет газ. Его цена будет колебаться от 7,8 грн до 13,5 грн за кубометр. В сентябре большинство компаний будут продавать топливо по 9 грн за кубометр. Вырастут тарифы и на вывоз мусора, квартплату и холодную воду. В среднем с осени каждой семье придется отдать за коммуналку на 300-500 грн больше.

Электронные больничные

Электронные больничные становятся обязательными для всех заведений Украины. Отныне процедура станет быстрее и исключит возможность выписывать документ задним числом.

Е-больничный - документ, заменяющий бумажный. Он имеет собственный регистрационный номер. Только при его наличии работник может рассчитывать на выплаты за рабочие дни, когда он болел.

Однако в Минздраве решили отложить обязательное введение электронных больничных еще на месяц - до 1 октября. Это связано с тем, что из трех тысяч медучреждений, Е-документ смогут выдавать чуть более 2 тысяч.

Налоговая амнистия

С сегодняшнего дня каждый желающий может добровольно задекларировать свои активы и уплатить с них сбор в бюджет. Это может быть недвижимость, валюта и ценные бумаги, о которых раньше не отчитались перед государством.

Зато наличные нельзя декларировать. Деньги должны быть на счету в банке. Тех граждан, которые сейчас раскроют свои активы и доходы, государство обещает не наказывать.

Налоговая амнистия продлится один год.

Долговые льготы для переселенцев

С 5 сентября вступает в силу документ, освобождающий внутренне перемещенных лиц от последствий неуплаты по кредитам и займам. Им не будут начислять штрафы, заставлять сразу оплатить сумму долга и не станут применять других имущественных санкций. Вся ответственность возлагается на Россию.

Документ касается тех кредитов и займов, которые были заключены до 20 февраля 2014 года переселенцами из Крыма и Севастополя, и до 14 апреля 2014 года - жителями Донецкой и Луганской областей и территории проведения АТО.

Обучение в школах

Дети со всей Украины возвращаются за парты. Однако как ученикам, так и учителям придется соблюдать ряд карантинных правил.

Теперь при входе в учебные заведения преподаватели и школьники обязаны надевать защитную маску. Это правило также касается и родителей учеников. Однако во время занятий дети могут быть без средств индивидуальной защиты.

Кроме этого, в Минздраве рекомендуют учителям надевать защитные щитки во время проведения уроков. Поскольку они многоразовые, в ведомстве отмечают обязательность дезинфекции.