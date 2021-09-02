Мир Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью

2021-09-02 16:40

Власти Польши ввели режим чрезвычайного положения на границе Беларуси из-за потока мигрантов. Соответствующее решение одобрил президент Анджей Дуда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу канцелярии польского президента.

"Решено ввести чрезвычайное положение в зоне, указанной в распоряжении", - говорится в сообщении.

Отмечено, что режим ЧС будет действовать на территории Подляского воеводства, что находится в северо-восточной части страны, что граничит с Беларусью и Литвой, также чрезвычайное положение будет введено в Люблинском воеводстве (восток Польши).

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, из-за наплыва нелегалов, предлагал ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

После чего постановление направили на одобрение президенту.