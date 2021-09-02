Медальный зачет девятого дня Паралимпиады-2020: Украина вернулась на пятое место рейтинга

В рамках девятого дня Паралимпиады-2020 украинские спортсмены отметились девятью медалями, среди которых три золотые. Украина, со своей стороны, вернулась на пятое место зачета.
Об этом пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Кто отметился золотой медалью:
Мария Помазан во время соревнований по толканию ядра;
Владислав Загребельный во время соревнований по прыжкам в длину;
Максим Крипак во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров на спине.
Кто отметился серебряной медалью:
Елизавета Мерешко во время соревнований по плаванию на дистанцию 400 метров вольным стилем;
Виктор Дидух и Максим Николенко во время соревнований по настольному теннису;
Антон Коль во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров на спине;
Оксана Ботурчук во время соревнований в беге на дистанцию 100 метров.
Кто отметился бронзовой медалью:
Денис Остапченко во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем;
Алексей Денисюк во время соревнований по пулевой стрельбе из малокалиберного скорострельного пистолета на дистанции 25 метров.