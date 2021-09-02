Спорт Медальный зачет девятого дня Паралимпиады-2020: Украина вернулась на пятое место рейтинга

2021-09-02 20:40

В рамках девятого дня Паралимпиады-2020 украинские спортсмены отметились девятью медалями, среди которых три золотые. Украина, со своей стороны, вернулась на пятое место зачета.

Об этом пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Кто отметился золотой медалью:

Мария Помазан во время соревнований по толканию ядра;

Владислав Загребельный во время соревнований по прыжкам в длину;

Максим Крипак во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров на спине.

Кто отметился серебряной медалью:

Елизавета Мерешко во время соревнований по плаванию на дистанцию 400 метров вольным стилем;

Виктор Дидух и Максим Николенко во время соревнований по настольному теннису;

Антон Коль во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров на спине;

Оксана Ботурчук во время соревнований в беге на дистанцию 100 метров.

Кто отметился бронзовой медалью:

Денис Остапченко во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем;

Алексей Денисюк во время соревнований по пулевой стрельбе из малокалиберного скорострельного пистолета на дистанции 25 метров.