Спорт Медальный зачет девятого дня Паралимпиады-2020: Украина вернулась на пятое место рейтинга

2021-09-02 20:40

 

В рамках девятого дня Паралимпиады-2020 украинские спортсмены отметились девятью медалями, среди которых три золотые. Украина, со своей стороны, вернулась на пятое место зачета.

Об этом пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Кто отметился золотой медалью:

Мария Помазан во время соревнований по толканию ядра;
Владислав Загребельный во время соревнований по прыжкам в длину;
Максим Крипак во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров на спине.

Кто отметился серебряной медалью:

Елизавета Мерешко во время соревнований по плаванию на дистанцию 400 метров вольным стилем;
Виктор Дидух и Максим Николенко во время соревнований по настольному теннису;
Антон Коль во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров на спине;
Оксана Ботурчук во время соревнований в беге на дистанцию 100 метров.

Кто отметился бронзовой медалью:

Денис Остапченко во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем;
Алексей Денисюк во время соревнований по пулевой стрельбе из малокалиберного скорострельного пистолета на дистанции 25 метров.

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