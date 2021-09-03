Коронавирус В четырех областях Украины могут ввести дистанционное обучение и усилить карантин

2021-09-03 19:28

Все области Украины по состоянию на данный момент находятся в зеленой зоне карантина, но эпидпоказатели в четырех регионах страны вне пределов нормы. 

Как сообщает МОЗ, в Луганской области наблюдается рост динамики госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас этот показатель в регионе составляет 75,8% (при норме в 50%).

Кроме этого, во Львовской области также есть рост по этому показателю. По последним данным, динамика COVID-госпитализаций составляет в области 54,4%.

Также динамика уровня госпитализаций превышает норму и в Одесской области. Этот показатель пока остановился на отметке 70,2%.

Между тем, в Херсонской области наблюдается также неблагоприятная ситуация с COVID-госпитализациями. Сейчас этот показатель составляет 56,2%.

 

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