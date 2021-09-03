Мир В Афганистане женщины устроили акцию протеста - требуют права на работу и образование

2021-09-03 14:23

Десятки афганских женщин вышли на демонстрацию в крупнейшем западном городе Герат, требуя прав на работу и образование. Об этом сообщает Al Jazeera.

24-летняя Мариам Эбрам, присутствовавшая на акции протеста, рассказала изданию, что женщины вышли на улицы из-за того, что де-факто правительство Талибана не ответило на вопрос о праве женщин на работу.

Участница акции сказала, что в течение нескольких недель ей и другим женщинам запрещали приходить на работу.

Эбрам сказала, что группа женщин в Герате встречались с высокопоставленными официальными лицами Талибана, чтобы попросить четкого объяснения их политики в отношении прав женщин, но так и не получили четкого ответа.

Она считает, что талибы не изменились с тех пор, как правили Афганистаном с 1996 по 2001 год.

По словам активистки, недавнее интервью высокопоставленного лидера Талибана Шера Мохаммада Аббаса Станикзая заставило их выйти на улицы. Он сказал, что "может не быть" места для женщин в будущем правительстве Талибана.