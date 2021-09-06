Мир Папа Римский Франциск призвал страны мира принимать беженцев из Афганистана

2021-09-06 15:15

Папа Римский Франциск во время своего выступления призвал страны мира принимать беженцев из Афганистана, где террористическое движение “Талибан” захватило власть после падения правительства в Кабуле, говорится на официальном сайте Ватикана.

"В эти минуты потрясений, когда афганцы ищут убежища, я молюсь за самых уязвимых среди них", - заявил Франциск.

Понтифик также сказал, что надеется, что "молодые афганцы получат образование, которое важно для развития человечества".

Напомним, американские военные в конце августа покинули аэропорт Кабула, и он перешел под контроль "Талибана", так завершилось время, отведенное талибами на эвакуацию. Лидеры стран G7 в конце августа проводили встречу в видеоформате по поводу Афганистана, обсуждали условия признания власти талибов.