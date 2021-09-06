Коронавирус Озвучена необходимость четвертой прививки от COVID

2021-09-06 19:00

Вирус продолжит свое существование и мутацию

Есть большая вероятность того, что для борьбы с COVID необходимо делать четыре прививки. К этому готовятся в Израиле.

Об этом сообщил глава отдела по борьбе с коронавирусом в Израиле Салман Зарка, передает «Обозреватель».

Так как вирус продолжит свое существование и мутацию, необходимо готовиться к тому, что населению начнут вводить четвертую дозу вакцины.

По состоянию на 6 сентября в Израиле 2,5 млн человек получили третью дозу, и страна ожидает завершения кампании вакцинации.

При этом Салман Зарка уверен, что вакцинация продолжится и вакцинацию нужно будет делать несколько раз в год. И это будет постоянной практикой для населения. Вакцинироваться придется постоянно.

По его словам, следующий бустерный укол может быть изменен для лучшей защиты от новых вариантов вируса SARS-CoV-2. Например, таких как штамм Delta.

Как сообщалось ранее, после вакцинации от коронавируса угроза заразиться не исчезает полностью, хотя в таком случае болезнь протекает легче. По словам врача-инфекциониста Киевской городской клинической больницы Евгения Дубровского, фиксируется явление, что чаще подхватить вирус у привитых есть риск именно на 5-8 день после укола.

Напомним, пандемия продлится еще несколько лет. До тех пор, пока в мире не появится общая стратегия профилактики. В этом году карантинные ограничения не закончатся и пандемия не будет побеждена. Все время появляются новые штаммы болезни, надо быть к этому готовым.