Коронавирус "Ковидную тысячу" можно будет получить наличкой: озвучена дата

2022-02-15 21:20

Украинцев обрадовали новой новостью - "ковидную тысячу" можно будет получить наличкой.

Напомним, с декабря прошлого года вакцинированным гражданам стали выдавать так называемую ковидную тысячу». Это стало возможно онлайн, через приложение «Дия», в том числе и подросткам от 14 лет.

Чтобы получить деньги нужно иметь зеленый COVID-сертификат о вакцинации, подать заявку на выплату, открыв специальную карточку в одном из банков-партнеров, в приложении "Дія" нажать "услуги", єПідтримка" и "Получить помощь".

Во второй половине 2022 года деньги будут в наличной форме.

В Кабмине отметили, что на втором этапе программы еПидтрымка (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм для граждан, у которых нет смартфонов и которые не пользуются «Дией».

Механизм получения денег еще разрабатывается, однако в планах выдача первых наличных денег уже в апреле.

Стоит отметить, что украинцам в возрасте 60+, а также людям с инвалидностью I и II группы предоставили возможность потратить «ковидную» тысячу на приобретение лекарств. Кстати, ковидной тысячей можно оплатить коммуналку. Сделать это могут также украинцы, кому исполнилось 60 лет и более. Также увеличен срок действия денег. Их можно потратить не в течении 4 месяцев, а уже 9 месяцев. Потом они просто сгорят.