Украина Арестович: Можем принять 5000 афганских беженцев

2021-09-06 19:40

 

Украинский бюджет выдержит размещение до пяти тысяч беженцев из Афганистана. Говорит, их можно использовать как переводчиков.

Украина может принять на своей территории до пяти тысяч беженцев из Афганистана. Об этом в понедельник, 6 сентября, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Ukrlife.

"Пять тысяч мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будет использовать как переводчиков и так далее", - заявил Арестович.

Ранее в Миграционной службе сообщили, что заявления о предоставлении убежища в Украине подали 370 граждан Афганистана, которые были эвакуированы из страны после ее захвата талибами.

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