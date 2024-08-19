ВОЙНА В Украине роССия перебросила с фронтов в Украине в Курскую область более 5000 человек - ISW

2024-08-19 21:37

Уничтоженный российский танк в Курской области

В Институте изучения войны заявили о том, что в связи с операцией ВСУ в Курской области командование РФ перебросило с фронтов в Украине на это направление более 5000 солдат.

В своем отчете аналитики ссылаются на материал The Wall Street Journal. По словам источника издания, знакомого с украинской операцией в Курской области, россияне передислоцировали несколько бригад неполного состава общей численностью 5000 человек из других районов Украины в Курскую область. Это произошло посреди недели в промежутке с 6 по 13 августа.

Также источник WSJ заявил, что российские силы передислоцировали бригаду неполного состава из Донецкой области. В ISW предполагают, что, возможно, речь шла о бригаде "Пятнашка" так называемой "ДНР", прибытие которой институт наблюдал примерно 8 августа вместе с другими более мелкими российскими нерегулярными подразделениями из Донецкой области.

По состоянию на 15 августа подразделения 200-й мотострелковой бригады также прибыли в Курскую область. ISW наблюдал, что подразделения этой бригады в последние месяцы вели бои в районе Часового Яра Донецкой области.

Кроме того, информация WSJ о 5000 военных частично согласовывается с сообщением, что российские силы перебросили в 11 батальонов на линию фронта в Курской области.

Аналитики отметили, что 17 августа российский батальон "Тигр" 155 морской пехоты объявил, что подразделения батальона перебрасываются в Курскую область. Ранее, 31 июля, ISW наблюдал, как подразделения этого батальона действовали близ Волчанска Харьковской области.

Резюмируя, эксперты отметили, что россияне перебросили дополнительные силы в Курскую область с первой недели операции и, вероятно, перебросили в общей сложности более 5000 человек.