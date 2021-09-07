Украина В 2022 году количество полицейских в Украине планирует увеличить в три раза

2021-09-07 10:12

В 2022 году количество полицейских офицеров общины вырастет минимум в три раза.

Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сейчас одним из важнейших и перспективных проектов МВД является проект Полицейский офицер общины. Цель проекта - обеспечение обслуживания каждой территориальной общины офицером, который живет и работает на ее территории.

"Сегодня уже успешно работают более 600 таких полицейских в 372 объединенных территориальных общинах 21 региона. Мы видим, что доверие к полицейским офицеров общины составляет более 70% там, где они есть!, - отметил министр.

По его словам, планируется, что к концу 2021 года к своим обязанностям приступит тысяча полицейских офицеров общины. А в 2022 году их количество возрастет минимум в три раза, общее количество будет около двух тысяч.