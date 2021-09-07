Украина Налоговая амнистия в Украине: кому и зачем она может пригодиться

2021-09-07 21:20

 

Налоговая амнистия, стартовавшая в Украине с 1 сентября, вряд ли вызовет большую очередь из желающих задекларировать свои капиталы. Однако она представляет интерес для части препринимателей.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

До конца года должен быть принят закон о косвенных методах контроля за доходами. Тогда налоговая получит возможность видеть затраты граждан и сравнивать их с доходами. И, если человек систематически тратит больше, чем зарабатывает, у налоговиков появятся к нему вопросы.

Однако пока угроза будущего контроля со стороны государства не производит большого впечатления на население. Очередная попытка "закручивания гаек" скорее всего приведет лишь к возникновению еще одного источника коррупции. Поэтому больших очередей граждан, жаждущих амнистии капиталов, перед налоговыми администрациями пока не ожидают даже в правительстве. Это косвенно признал даже министр финансов Сергей Марченко, который сообщил, что доходы от амнистии не закладываются в государственный бюджет следующего года.

Однако определенный спрос на амнистию может возникнуть среди той части предпринимателей, которые подпадают под критерии закона (никогда не занимали государственных должностей и не избирались в депутаты) и имеют определенные интересы за рубежом, считает эксперт по налоговому планированию Алексей Тройников.

"Например, такой предприниматель хочет дать детям зарубежное образование, или учредить в какой-то из европейских стран фонд своего имени, - говорит эксперт. - Обычно при этом у него спросят, насколько законным является происхождение его средств. Поэтому, если он не уверен, что может доказать их полную чистоту, то может попробовать пройти процедуру налоговой амнистии в Украине. Однако репутация Украины такова, что возникают серьезные сомнения, будут ли считать соответствующие службы Австрии или Швейцарии выданные у нас справки об амнистии документами, заслуживающими доверия. И, если окажется, что нет, тогда целесообразность такой амнистии вообще станет весьма сомнительной. Потому что в Украине у этого предпринимателя и так все в порядке".

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