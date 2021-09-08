Мир Лидеры Талибана придумали себе врага №1 - названа единственная страна, с которой не хотят отношений

2021-09-08 10:12

Талибы назвали врага номер 1. Представитель «Талибана» Сухейль Шахин заявил, что движение намерено поддерживать дипломатические отношения со всеми странами мира.

Единственным исключением из списка стал Израиль: с ним талибы налаживать связи не планируют.

Напомним, вчера радикальное движение "Талибан" заявило, что уже сформировало новое правительство Афганистана.

Его главой стал Мохаммад Хасан Ахунд. Известно, что уже назначены чиновники для управления ключевыми учреждениями, включая министерства здравоохранения и образования, а также Центральный банк.

Также лидеры Талибана заявили о полном контроле последней и самой непокорной провинции Панджшер. Однако лидеры сопротивления ответили, что это далеко не так.

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