В Киеве первоклассников отправят на дистанционное обучение: названо условие

С понедельника, 13 сентября, в случае введения в Киеве желтой зоны карантина, школы могут перейти на дистанционное обучение.
Об этом рассказала мама первоклассницы, которая начала учиться в одной из школ Шевченковского района столицы.
"На родительском собрании учительница нам сообщила, что если с понедельника в столице будет введена желтая зона карантина, то наша школа перейдет на дистанционное обучение", - рассказала мама.
Учительница, по словам мамы, добавила, что родителям следует подготовить детей к дистанционному обучению, потому что риск введения желтой зоны карантина достаточно велик.
"Мы в шоке. Ребенок только пошел в школу и уже дистанционное обучение. Какое может быть дистанционное обучение для первоклассника", - удивляется мама.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял: если число случаев заболевания коронавирусной инфекцией будет расти, а Украина перейдет в желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности, в этот период будут открыты только школы, в которых вакцинировано более 80% учителей.