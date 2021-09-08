Коронавирус В Киеве первоклассников отправят на дистанционное обучение: названо условие

2021-09-08 18:40

С понедельника, 13 сентября, в случае введения в Киеве желтой зоны карантина, школы могут перейти на дистанционное обучение.

Об этом рассказала мама первоклассницы, которая начала учиться в одной из школ Шевченковского района столицы.

"На родительском собрании учительница нам сообщила, что если с понедельника в столице будет введена желтая зона карантина, то наша школа перейдет на дистанционное обучение", - рассказала мама.

Учительница, по словам мамы, добавила, что родителям следует подготовить детей к дистанционному обучению, потому что риск введения желтой зоны карантина достаточно велик.

"Мы в шоке. Ребенок только пошел в школу и уже дистанционное обучение. Какое может быть дистанционное обучение для первоклассника", - удивляется мама.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял: если число случаев заболевания коронавирусной инфекцией будет расти, а Украина перейдет в желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности, в этот период будут открыты только школы, в которых вакцинировано более 80% учителей.