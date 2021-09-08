Мир Наличие диабета можно определить по состоянию глаз, – врачи

2021-09-08 22:00

 

Развитие диабета второго типа можно и не заметить, однако в некоторых случаях симптомы связаны с глазами и зрением.

Это бывает в том случае, если уровень сахара постоянно высокий, передает издание «Країна здоров'я» со ссылкой на информацию медиков.

Снижение четкости зрения

При высоком уровне сахара четкость зрение может снизиться, и тогда вы будете видеть окружающий мир расплывчатым и туманным. Связано это с хрусталиком глаза, структура которого меняется.

Катаракта

Естественная внутренняя линза человеческого глаза позволяет фокусироваться на изображении. Если же этот хрусталик становится мутным, значит образовалась катаракта.

Люди с диабетом второго типа, имеют высокую склонность к такому заболеванию.

Глаукома

Высокий уровень сахара в крови провоцирует повышение определенного гликопротеина.

Если количество этого вещества растет, это может привести к «блокированию дренажной системы» глаз и спровоцировать развитие глаукомы.

На проблемы с уровнем сахара и развитием диабета могут указывать и другие симптомы:

  • частая и сильная жажда, сухость во рту
  • учащенное мочеиспускание;
  • утомляемость;
  • беспричинная потеря веса;
  • рецидивирующие инфекции (молочница, инфекции мочевого пузыря, кожные инфекции)
  • боль в животе.

Однако стоит помнить, что точный и верный диагноз может поставить только дипломированный врач.

Ранее мы писали, что британские медики, что во всех случаях заболевания диабетом устойчиво выделяется всего один признак - потеря веса.

Стоит отметить, что снижение массы тела может происходить и по другим причинам, поскольку этот симптом проявляется при других недугах.

Медики смогли посчитать, что снижение веса более чем на 5% за полгода-год является опасным признаком и с высокой вероятностью указывает на скорое появление диабета. 

 

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