Польша открыла границы для украинцев, но с условиями

Польша открыла границы для украинцев, в том числе и для туристических поездок.
Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Очень хорошая новость, которую все ждали. С 9 сентября граждан Украины добавили в категорию лиц, которым разрешен въезд в Польшу. В том числе с целью туризма", – заявил Кулеба.
Вакцинированные украинцы смогут въезжать в страну без прохождения обязательного карантина. Невакцинированным придется пройти 10-дневный карантин.
От пребывания на карантине после пересечения украинско-польской границы освободили:
- вакцинированных препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson;
- переболевших Covid-19 (при наличии документального подтверждения).