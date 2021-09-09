Украина Польша открыла границы для украинцев, но с условиями

2021-09-09 16:20

Польша открыла границы для украинцев, в том числе и для туристических поездок.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Очень хорошая новость, которую все ждали. С 9 сентября граждан Украины добавили в категорию лиц, которым разрешен въезд в Польшу. В том числе с целью туризма", – заявил Кулеба.

Вакцинированные украинцы смогут въезжать в страну без прохождения обязательного карантина. Невакцинированным придется пройти 10-дневный карантин.

От пребывания на карантине после пересечения украинско-польской границы освободили:

- вакцинированных препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson;

- переболевших Covid-19 (при наличии документального подтверждения).