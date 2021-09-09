Коронавирус Медики рассказали, кто может иметь супериммунитет от коронавируса

2021-09-09 22:00

Иммунная система человека после вакцинации может приобрести так называемый «гибридный иммунитет»

Оказалось, некоторые люди имеют особую защиту перед коронавирусом. К такому выводу пришли ученые.

Иммунная система человека после вакцинации может приобрести так называемый «гибридный иммунитет», передает charter97.org.

Как показало исследование, организм некоторых людей защищен даже от новых штаммов коронавируса.

Особенно это касается людей, которые переболели коронавирусом еще в 2020 году, а затем получили прививку препаратами Pfizer или Moderna. То есть организм вначале переболел, потом человек привился, а в итоге иммунная система получила суперзащиту.

При этом врачи не готовы утверждать, что у всех переболевших, а затем привившихся людей такая сильная реакция организма.

Как сообщалось ранее, после вакцинации от коронавируса угроза заразиться не исчезает полностью, хотя в таком случае болезнь протекает легче. Фиксируется явление, что чаще подхватить вирус у привитых есть риск именно на 5-8 день после укола.

Напомним, пандемия продлится еще несколько лет. До тех пор, пока в мире не появится общая стратегия профилактики. В этом году карантинные ограничения не закончатся и пандемия не будет побеждена. Все время появляются новые штаммы болезни, надо быть к этому готовым.