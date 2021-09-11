Коронавирус Зафиксирован новый штамм коронавируса еще в одной стране

2021-09-11 14:30

Случаи заболевания зафиксированы после отправки на повторный анализ образцов

Еще в одной стране зафиксирован новый штамм коронавируса, есть первые зараженные. Штамм «Эта» добрался до Японии.

Новый штамм коронавируса подтвердился у 18 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Японии, передает www.rbc.ua.

Случаи заболевания зафиксированы после отправки на повторный анализ образцов, давших положительный результат тестирования на наличие коронавируса в период с декабря 2020 по 3 сентября 2021 года.

Впервые штамм «Эта» обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года. На сегодняшний день штамм коронавируса «Эта» зафиксировали в более, чем 70 странах мира.

Как сообщалось ранее, на данный момент в школах Украины новый учебный год начался в очном формате, но с соблюдением всех карантинных ограничений. Но при ухудшении показателей заболеваемости эта ситуация может измениться.

При этом, как сообщалось ранее, в Украине растет число заболевших и отмечается рост смертности от COVID. Это может привести к усилению карантинных мер и введению нового локдауна в стране. Новые ограничения могут ввести уже в сентябре.