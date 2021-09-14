Коронавирус На этой неделе Кабмин утвердит новые карантинные ограничения - что и как изменится

2021-09-14 08:45

На этой неделе Кабмин Шмыгаля утвердит новые карантинные ограничения, учитывающие ослабления для вакцинированных от коронавируса. Ожидается, что решение вступит оно в силу через неделю.

По данным СМИ, спортзалам, кинотеатрам и другим культурным заведениям разрешат не соблюдать в желтой зоне ограничения по заполняемости при условии, что персонал и посетители будут привиты хотя бы одной дозой вакцины.

Известно, что власти не будут вводить обязательную вакцинацию для работников сферы образования. Не планируется и ограничений на работу общественного транспорта.

Даже в "красной" зоне разрешат работать ресторанам при условии вакцинации сотрудников и посетителей, но привитых двумя дозами. Пускать в заведения будут по ковид-сертификатам в приложении Дія или выданным врачами. Также предусмотрено, что люди, которым противопоказана вакцинация, смогут получать специальные справки.