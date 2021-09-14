Украина Сепаратисты Донбасса применили запрещенные виды вооружений, погиб солдат ВСУ

2021-09-14 10:12

За минувшие сутки сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, вблизи Зайцево противник обстрелял позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Около Верхнеторецкого сепаратисты вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120 калибра, а в направлении Нью-Йорка осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе Золотого-4 враг открывал огонь по позициям украинских бойцов из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Катериновки применились гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Причепиловки сепаратисты дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.

В направлении Попасной враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

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фото В родильном отделении на младенцев начали надевать бирки "нельзя гладить и стирать" 2021-09-14 09:40
Киев планирует открыть на границе с Польшей три-четыре новых пункта пропуска 2021-09-14 09:21