Коронавирус Зеленый, желтый, оранжевый и красный: какие ограничения будут действовать в каждой из зон карантина

2021-09-14 16:20

 

Появилось разъяснение новых карантинных ограничений и норм на разных уровнях эпидемической опасности.

Подробную информацию обнародовало Министерство здравоохранения Украины.

При зеленом уровне эпидемической опасности необходимо носить маску в общественных помещениях и транспорте.

При переходе на желтый уровень к масочному режиму добавляется обязательное соблюдение дистанции в 1,5 метра в общественных местах. Также запрещаются массовые мероприятия, на которых на каждого участника отведено менее 4 кв.м площади. В спортивных и фитнес-залах на каждого посетителя должно приходиться не менее 10 квадратов площади. Заполненность залов в кинотеатрах и других культурных заведениях не должна превышать 50%.

Вышеуказанные ограничения не применяются в случае наличия сертификатов вакцинации у 80% персонала и 100% посетителей. Также могут работать учреждения образования, в которых вакцинировано 80% сотрудников.

В случае отнесения региона к оранжевому уровню Минздрав определил те же нормы, что и для желтого, при этом местные власти имеют право устанавливать дополнительные ограничения.

В красной зоне действует масочный режим и дистанцирование. Под запретом: работа ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных и культурных заведений, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-залов, бассейнов, отелей, заведений общественного питания, кроме доставки и заказов на вынос.

Также запрещены массовые мероприятия, за исключением официальных спортивных мероприятий и игр без зрителей.

Работа образовательных учреждений возможна при полной вакцинации 100% сотрудников.

Кроме того отмечается, что ограничения красной зоны не будут действовать в заведениях и на мероприятиях, где все сотрудники и посетители имеют зеленый ковид-сертификат.

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