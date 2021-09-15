Украина В Кабмине рассказали, чем грозит рост цен на газ

2021-09-15 20:40

Из-за стремительного подорожания газа Украина может потерять 0,2% роста ВВП, а инфляция может ускориться на 0,8 %.

Украина потеряет около 0,2% ВВП из-за рекордного роста цен на газ в Европе. Такую оценку дали в Минэкономики, пишет РБК-Украина в среду, 15 сентября.

"Непосредственное влияние на потребительскую инфляцию от возможного дальнейшего повышения цены на газ для нужд населения дополнительно оценивается в пределах 0,5 п.п., от подорожания горячей воды и отопления еще дополнительно 0,3 п.п. Возможное негативное влияние на ВВП не превысит 0,2 п.п.", - говорится в ответе министерства.

В Минэкономики считают, что значительный рост цены на импортируемый газ окажет лаговое влияние на экономику Украины в последующих периодах. Но влияние не будет пропорционально сильному росту цены.

"Во-первых, Украина, как и любая страна, имеет так называемые "встроенные амортизаторы" для смягчения влияния ценовых шоков. Для шока рынка газа это уровень запасов, сформированный при более низкой цене. Используя этот элемент страна может "сгладить" влияние временного шока цены", - пояснили в ведомстве.

При этом в Кабмине добавили, что сейчас в мире дорожает не только газ, а и другие товары и услуги.

Кроме того, в Минэкономики напомнили, что Украина и ранее сталкивалась с высокими ценами на газ. Так, в последний раз наибольшая стоимость импортируемого газа наблюдалась в 2018 году - 300,5 млн долларов за тыс. кубометров и в 2012 году - 424,5 долларов за тыс. кубометров.

"Следовательно, наличие достаточных запасов, сформированных при более низкой цене, благоприятная конъюнктура на внешних рынках другой продукции, реализация украинскими товаропроизводителями комплекса действий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий для экономии или замены в себестоимости продукции газовой составляющей, позволит смягчить влияние временного шока цены на газ и без значительных потерь адаптироваться к новому уровню затрат", - заключили в Минэкономики.