Коронавирус В Киеве от COVID-19 умер мужчина, который отказался ехать на "скорой" в больницу

2021-09-16 10:03

Пожилой житель Киева, который заразился коронавирусной инфекцией, скончался из-за того, что не захотел ехать в больницу, несмотря на наличие всех для этого показаний.

Как сообщила глава благотворительного фонда Cвои Леся Литвинова на своей странице в Facebook, медики "скорой" зафиксировали у пациента низкую сатурацию - 82, а также повышенный пульс. Врачи сообщили мужчине о рисках и предложили поехать в больницу. Однако он отказался.

Родственники решили, что пожилому человеку может понадобиться кислородный концентратор и обратились за помощью к волонтерам.

"Они решили быть дома. Я не смогла переубедить. Но и в аппарате отказать не смогла. Попросила утром сдать анализы и срочно искать хорошего врача. Потому что лечить надо не сатурацию и не положительный тест на COVID-19. И один лишь кислород - прямой путь к могиле. Он умер под утро. Это первое, о чем я узнала, придя на работу", - написала Литвинова.