Украина На Луну отправят флаг Украины. Миссия состоится в 2022 году

2021-09-18 10:30

 

Флаг Украины доставят на Луну в рамках миссии британской компании Spacebit, которая запланирована на весну 2022 года. Зная распечатают на 3D-принтере из украинского титана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Входящая в состав госконцерна компания "Меридиан" имени С.П. Королева присоединилась к космической миссии на Луну, которую реализует Украина с британской компанией Spacebit. Старт запланирован на весну 2022 года.

В рамках этой миссии на Луну будет доставлено оборудование для исследования почвы, изучения отобранных образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле спутника Земли.

Кроме того, на Луну будет доставлен государственный флаг Украины. Его напечатают на 3D-принтере из украинского титана. При его изготовлении используют специальную технологию "зеленого" или безотходного производства.

Доставить украинский флаг и оборудование планируется к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем - в интересное для ученых темное пятно Oceanus Procellarum.

Лунная миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) - коммерческой программы обслуживания грузов на спутнике Земли.

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