Коронавирус В Украине продлили карантин: в МОЗ сообщили "конечную" дату

2021-09-20 19:00

В Украине 20 сентября Кабмин продлил общенациональный карантин до конца декабря 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

"На заседании Кабинета министров Украины 20 сентября принято решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года", - сказано в сообщении.

По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, в Украине сохраняется контроль над эпидемической ситуацией. Ляшко признал, что количество новых случаев коронавируса стремительно возрастает. Однако, по его словам, в стране накопился определенный запас прочности, благодаря непрерывному вакцинированию жителей.

Министр здравоохранения подчеркнул, что медицинская система нашей страны готова принять на себя удар от новой волны коронавируса. При этом, Ляшко призвал всех жителей как можно быстрее пройти вакцинацию, чтобы сохранить свою жизнь.

Ранее мы сообщали, что врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг утверждение о том, что коронавирусом можно заболеть от самой вакцины. По его словам, для передачи болезни от укола, в лекарстве должны применять живой возбудитель. Врач добавил, что имеющиеся сегодня вакцины не имеют в своем составе живого коронавируса. При этом, эксперт признал, что определенные острые симптомы после укола могут проявляться.