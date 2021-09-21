Коронавирус Глава МОЗ Виктор Ляшко рассказал о введении в Украине обязательной вакцинации от коронавируса

2021-09-21 15:01

Глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что вероятность введения в Украине обязательной вакцинации от коронавируса есть. Об этом шла речь в эфире программы Свобода слова.

Так, на вопрос ведущего, допускает ли министр обязательную вакцинацию, Ляшко ответил: "Предполагаю".

"Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных", - уточнил глава МОЗ.

Также Ляшко анонсировал массовую вакцинацию среди подростков в возрасте от 12 лет.

"Всему свое время", - сказал при этом он и напомнил, что в приоритете остаются люди старше 60 лет, поскольку 82% всех смертей среди этой категории.

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