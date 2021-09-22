Коронавирус За подделку паспортов вакцинации в Украине будут отправлять в тюрьму

2021-09-22 08:14

За подделку паспортов вакцинации от коронавируса власти Украины планируют ввести отдельную уголовную статью. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТВ.

"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в Уголовный кодекс, где подделка "ковидных" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью", - отметил глава МОЗ.

При этом министр предупредил, что медикам, которых уличат в приобретении или продаже поддельных COVID-сертификатов либо ПЛР-тестов, не стоит рассчитывать на помощь ведомства.

"Если кто-то из медицинских работников будет задействован в этой схеме, не надейтесь ни на какую поддержку со стороны министерства здравоохранения. Этого не может быть в тот момент, когда мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни. Нельзя дискредитировать кампании иммунопрофилактики еще и таким способом", - подчеркнул Ляшко.

Наконец, он информировал, что для недопущения распространения поддельных COVID-сертификатов будет установлен жесткий контроль, соответствующие спецоперации Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности уже проходят.