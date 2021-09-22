Курьезы Уволены полицейские, которые попались на занятии сексом в служебном авто

2021-09-22 09:21

В Великобритании полицейские проигнорировали два вызова, занимаясь сексом в служебном автомобиле.

«Дисциплинарная комиссия выяснила, что сначала Молли Эдвардс и Ричард Пэтон не приехали на вызов в больницу, куда привезли жертв нападения возле ночного клуба.

А спустя полчаса проигнорировали запрос о помощи при ограблении магазина. Записи прослушки показали, что все это время пара занималась сексом. Также стоны Пэтона слышали по рации по время вызова о краже», -  сообщает таблоид The Sun.

Оба офицера состоят в браке с другими людьми и у них есть дети. После произошедшего Эдвардс и Пэтон уволились из полиции.

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Киевский национальный университет культуры будет готовить специалистов по TikTok 2021-09-17 18:33
Нововолинська лікарня змінила написи на бирках для немовлят про склад та заборону прання 2021-09-16 11:42