Спорт Селезнев принес извинения за непристойный жест

2021-09-22 18:00

Футболист раскаялся за показанный в матче с Ворсклой средний палец и рассказал о причинах поступка.

Не хотел никого оскорбить и искренне сожалеет об инциденте. Футболист Миная Евгений Селезнев извинился за показанный в поединке с Ворсклой средний палец. По словам форварда жест был показан на эмоциях в ответ на оскорбления от болельщиков.

"Скажу лишь, что этот жест был спровоцирован оскорбительными выкриками в мой адрес от неизвестных мне лично болельщиков на трибунах. Они кричали оскорбительные слова, которые даже озвучивать стыдно, а также обвиняли меня в причастности к сепаратистским группировкам, с которыми борются украинские войска на востоке нашей страны.

Эти слова меня крайне возмутили, ведь то, что сейчас происходит в моих родных краях, является для меня очень чувствительной и болезненной темой. Я неоднократно повторял и повторяю, что являюсь украинцем и я поддерживаю целостность и неприкосновенность нашей страны", - сказал нападающий в комментарии пресс-службе ФК Минай.

Тем не менее по словам игрока он и в дальнейшем не собирается терпеть оскорбления от болельщиков.

Напомним, Евгений Селезнев перешел в Минай летом этого года. Однако, за семь проведенных игр форварду отметиться результативными действиями так и не удалось.

В следующем поединке Минай сыграет против Альянса в рамках Кубка Украины. Встреча состоится в четверг, 23 сентября.