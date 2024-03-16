Мир В роССии идут жесткие бои, армия рф бомбит Курскую область, надеясь уничтожить добровольцев – Барановский

2024-03-16 10:30

Российские военные бьют по Курской области совершенно неизбирательно: также, как они делают на территории Украины.

В России 15 марта уже идут достаточно жесткие бои, российская армия пришла в себя после ударов в первые дни.

Об этом заявил доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский в эфире телемарафона.

"Это было очень неожиданное наше явление для них, особенно в Курской области. Против нас применяют сейчас буквально весь арсенал российской армии – минометы, артиллерия, даже несколько самолетов. Причем они бьют совершенно неизбирательно: как они делают на территории Украины, так они сейчас бомбят Курскую область", – рассказал он.

В частности, по словам Барановского, российская армия бьет по жилым районам, надеясь попасть в отряды добровольцев, но под огонь нередко попадают мирные жители.

"Населенный пунт есть такой, Глушково, это на северо-восток от Теткино – там больница переполнена и пострадавшими мирными жителями, и срочниками российской армии", – сообщил доброволец легиона "Свобода России".

Напомним, в четверг, 14 марта, легион "Свобода России", который на территории Российской Федерации борется с путинским режимом, призвал к срочной эвакуации жителей приграничных из Украины населенных пунктов из-за начала активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев. Среди местных жителей растет паника.

15 марта в Белгородской области продолжились атаки. В Белгороде и Белгородском районе с утра раздавались взрывы, испуганные местные публиковали фото и видео с последствиями прилетов. Местные власти признали разрушение и заявили о двух пострадавших.