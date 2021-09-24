Коронавирус Карантин новый, проблемы - старые: врач указал на "уникальность Украины" в борьбе с COVID

2021-09-24 21:20

С 23 сентября Украина живет по правилам "желтой" зоны карантина и в этот раз они немного видоизменились. Несмотря на это, эксперты не верят в пользу карантина, а надеются на то, что власти все же займутся подготовкой медицинской системы.

Об этом рассказал руководитель Государственной санитарной эпидемиологической службы Украины в 2014-2016 годах Станислав Протас.

"Это та проблема, которая не решена на второй год пандемии. Вспомним первый карантин, когда начали вводить различные ограничения. Еще тогда специалисты говорили, что карантин не лечит, не защищает, не профилактирует, - он уменьшает темпы прироста инфекции, так как изолировать на всю жизнь людей невозможно.

Власть согласилась и сказала: "Это действительно так, нам надо выиграть время, поэтому мы вводим карантин, чтобы подготовить медицинскую систему к реагированию на такие события". Второй год уже проходит, мы подготовили медицинскую систему?" - задается вопросом специалист.

При этом Протас отмечает, что "весной Украине удалось проскочить". Несмотря на это, выводов в руководстве страны никто не сделал и ситуация будет повторяться.

"Уникальность Украины: не надо ничего делать, проблема сама рассосется. Из года в год это повторяется, а выводы никто не делает. Карантин - это не про изоляцию здоровых людей, а об изоляцию больных людей, источников инфекции, чтобы они не распространяли ее среди здоровых людей. Здоровые люди могут работать, вносить вклад в экономику, зарабатывать деньги, за которые потом государство имеет возможность лечить тех больных людей", - сказал он.