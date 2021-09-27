Украина В "Дия" можно будет оформить договор купли-продажи автомобиля

2021-09-27 20:20

 

На портале "Дия" можно будет оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн. Новая услуга заработает в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

"В ближайшее время автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн. Данное нововведение предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 22 сентября № 1007 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

Услуга будет доступна для граждан в электронном кабинете водителя и на Едином государственном веб-портале электронных услуг "Дия".

В частности, продавец и покупатель, авторизовавшись, будут заполнять договор о купле-продаже автомобиля в электронном виде, и после этого документ автоматически передается в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрам.

После положительной обработки администратором продавец и покупатель будут проставлять квалифицированные электронные подписи и договор о купле-продаже авто будет считаться заключенным.

По информации учреждения, нововведение будет реализовано сервисными центрами МВД Украины в течение полугода после вступления в силу данного правительственного постановления.

subscriber subscriber

Еще по теме

Субсидия на электроэнергию: кому дадут компенсацию

2021-09-27 18:20

Как будет работать транспорт в ”красных” зонах карантина: в Минздраве дали ответ

2021-09-27 17:20

В Индии открылся первый в истории завод с полностью женским коллективом

2021-09-27 12:12

В "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты

2021-09-24 21:50

Еще новости в разделе "Украина"

В "Дия" можно будет оформить договор купли-продажи автомобиля

2021-09-27 20:20

В Украине серьезно подорожала недвижимость на вторичке: что подогревает цену "хрущевок"

2021-09-27 19:40

Синоптик сказала, когда украинцам ждать "бабьего" лета: прогноз на неделю

2021-09-27 19:20

Загранпаспорта украинцев подвергнут проверке: когда и зачем это нужно

2021-09-27 19:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В "Дия" можно будет оформить договор купли-продажи автомобиля 2021-09-27 20:20
В Украине серьезно подорожала недвижимость на вторичке: что подогревает цену "хрущевок" 2021-09-27 19:40
Синоптик сказала, когда украинцам ждать "бабьего" лета: прогноз на неделю 2021-09-27 19:20
Загранпаспорта украинцев подвергнут проверке: когда и зачем это нужно 2021-09-27 19:00