Спорт Шериф Юрия Вернидуба в Лиге чемпионов ярко переиграл мадридский Реал - все результаты тура

2021-09-29 11:45

ФК Шериф (Тирасполь) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержал победу над испанским клубом Реал (Мадрид) со счетом 2:1. На фоне этого на страницу молдавского клуба в Instagram подписались десятки тысяч человек за вечер.

Так, с начала матча более 40 тысяч пользователей соцсети начали следить за аккаунтом команды. Число подписчиков уже превысило 130 тысяч, и этот показатель растет.

Поединок проходил в испанской столице на стадионе Сантьяго Бернабеу. Главным тренером команды является украинский наставник Юрий Вернидуб.

Все шло к тому, что Шериф увезет из Мадрида ничью, однако за минуту до конца основного времени матча Себастьян Тиль окончательно шокировал подопечных Карло Анчелотти, пробив точно в дальнюю от себя "девятку".

Победа над Реалом стала второй подряд для Шерифа, который дебютировал в Лиге чемпионов. 15 сентября молдавский клуб обыграл донецкий Шахтер со счетом 2:0.

Таким образом, команда Вернидуба набрала шесть очков и единолично возглавила таблицу группы D. У Реала осталось три балла. В активе Шахтера и миланского Интера, сыгравших друг с другом вничью (0:0), по одному очку.

Реал — Шериф 1:2

Голы: Бензема, 65 — Джахшибаев, 25, Тиль, 90

Реал Мадрид: Куртуа, Начо (Родриго, 66), Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес (Кроос, 66), Каземиро (Модрич, 66), Вальверде, Камавинга, Бензема, Азар (Йович, 66), Винисиус Жуниор.

Шериф: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 90), Тилль, Аддо, Траоре, Кастаньеда (Джульен, 78), Джахшибоев (Бруно, 57).

Предупреждения: Арболеда, Каземиро, Аддо, Дуланто , Йович, Тилль.

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