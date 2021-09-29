Украина На Донбассе зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, есть раненые

2021-09-29 10:44

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, один раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, в направлении Крымского сепаратисты дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Около Павлополя противник два раза открывал плотный огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также дважды под обстрел попали наши позиции неподалеку Каменки. Первый обстрел враг совершил со станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Также в Донецкой области зафиксировано применение двух беспилотников сепаратистов, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

"В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.