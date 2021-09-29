Украина В порт Одессы впервые за почти два года пандемии зашел круизный теплоход Sea Dream II

2021-09-29 12:04

В порт Одессы впервые за время пандемии зашел круизный теплоход Sea Dream II, сообщает местное издание «Думская».

Судно появилось возле Воронцовского маяка в 12:00, а через полчаса пришвартовалось у 15-го причала морвокзала. Отмечается, что это первый круизный лайнер, который зашел в Одессу с 2019 года.

На причале Sea Dream II встречали оркестром. Судно, построенное в 1985 году, выглядит как огромная яхта. Его длина - 105 метров, ширина - 15 метров, полное водоизмещение - 4330 тонн. Экипаж около 100 человек, лайнер может взять на борт до 110 пассажиров, разместив их в двухместных каютах. Сейчас на лайнере 57 пассажиров. Они и экипаж вакцинированы.

«Круизная компания Sea Dream Yacht Club, учредителем которой является норвежский бизнесмен Атле Бринестад, владеет двумя однотипными судами - Sea Dream I и Sea Dream II. С мая по октябрь обе яхты курсируют в Средиземном море», - сообщает издание.

Sea Dream II отправился 21 сентября из греческого Пирея. Судно посетило Скирос, Кавалу, турецкие Бозджааду и Гемлик. Пройдя через Босфор, Sea Dream II заглянул в болгарский Бургас, румынскую Констанцу, Одессу, далее последует Варна, а закончится круиз в Стамбуле. В Одессе лайнер простоит больше суток.