Украина Осенний призыв, в Минобороны предупредили, кого заберут и что изменилось: "Первые отправки начнутся..."

2021-09-29 17:20

Осенний призыв-2021 будет проводиться в октябре - декабре

Обо всех особенностях АрмияInform сообщил начальник отдела комплектования рядовым, сержантским и призывом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко.

Отмечается, что первые отправки начнутся 5 октября, а последние в этом призыве состоятся 21 декабря.

Проект распоряжения Кабинета Министров Украины о численности будущих срочников предусматривает призвать 13 575 мужчин, что на 671 человека меньше, чем во время весеннего призыва. В то же время цифра для нужд ВСУ осталась неизменной - 6500 человек.

«Общее уменьшение произошло из-за уменьшения потребностей других силовых структур», - объяснил офицер.

По его словам, всего будет призвано в Днепропетровской области - 1300 человек и в Харьковской - 972 человека.

"Мужчины, которые стали студентами, до 1 октября должны предоставить справку об этом (справку выдают в учебном заведении. - Ред.). В территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где они состоят на учете", - подчеркнул полковник Николай Качаненко.

Что касается влияния карантина на призывной процесс, то никаких трудностей возникнуть не должно, так как, что уже три кампании в Украине прошли в таких условиях. Поэтому сборные пункты оборудованы всем необходимым, отлажены графики прохождения медкомиссии.

«Усиление карантина может повлиять только на движение железнодорожного транспорта. Но и это у нас предусмотрено - в таком случае призывников будут забирать военные части своим транспортом", - добавил начальник отдела комплектования рядовым, сержантами и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко.