Украина Украинцам отказывают в получении субсидии

2021-09-29 18:40

Субсидианты не прошли автоматическую верификацию

В новом отопительном сезоне многие украинцы остались без субсидии. Далеко не все домохозяйства прошли автоматический перерасчет. Их лишили субсидии.

Всего в Украине 200 тысяч субсидиантов не прошли автоматический перерасчет, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает Укринформ.

Эти субсидианты не соответствуют требованиям, которые дают право получать субсидию. В 200 тысячах случаев субсидия не назначена.

После отопительного сезона в Украине 2,5 млн домохозяйств должны были проверить свои данные. Из них 200 тысяч не прошли автоматическую проверку.

Напомним, лица, имеющие задолженность по оплате алиментов более трёх месяцев не смогут получить субсидию от государства. При этом, адко- и наркозависимым гражданам, а также отбывающим срок наказания, эта норма применятся не будет.

Как сообщалось ранее, согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2021 года по сравнению с мартом увеличился с 309,53 грн до 320,80 грн. При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве - 500 грн, а наименьший в Закарпатской области - 202 грн.