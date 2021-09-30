Украина документ В октябре 2021 года украинцев ждут длинные выходные: сколько и когда будем отдыхать

2021-09-30 09:02

В то время как в сентябре в Украине дополнительных нерабочих дней не выпало, в октябре нас ждут сразу четыре выходных подряд. Это связано с празднованием Дня защитника Украины 14-го числа.

Итак, День защитника Украины, 14-ое октября, в 2021 году выпадает на четверг. Таким образом, следующая за ним пятница также будет нерабочим днем. Ее нужно будет отработать в следующую субботу. Предпраздничный день - 13 октября, будет также укорочен на один час.

Всего во втором месяце осени 31 календарный день: 20 из них будут рабочими, а 11 - выходными.

Выходные дни в октябре: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа месяца.