Коронавирус Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал о вероятности введения в Украине полного локдауна

2021-10-01 18:33

В Украине не будут вводить локдаун, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Такое мнение выразил глава Минздрава страны Виктор Ляшко.

"О жестком карантине или локдауне речь не идет", - сказал он.

Ляшко отметил, что пока рано говорить о том, что страна приближается к красной зоне.

По его словам, на данный момент даже оранжевой зоне не соответствует ни одна из областей.

"Пока ни одна из областей не соответствует ни оранжевому, ни красному уровню. Хотя еще несколько дней назад у нас было 7-8 областей, которые были в оранжевом уровне. Говорить о том, что мы приближаемся к красному уровню в каком-либо регионе - рано", - заверил министр.

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