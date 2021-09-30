Коронавирус Карантин в Украине могут отменить: что для этого нужно

2021-09-30 20:40

 

В четверг, 30 сентября, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о возможности полностью отменить карантинные ограничения после того, как прививки получат 70% граждан страны.

Об этом чиновник заявил на брифинге.

"Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, то мы можем повторить позитивный пример Великобритании и Дании, которые при таких уровнях охвата вакцинацией отменили карантинные ограничения и, несмотря на цифры (заболеваемости – ред.), их система здравоохранения спокойно справляется”, – сказал он.

Министр заметил, что пока прививки не получат по меньшей мере 50-70% взрослого населения, массово вакцинировать подростков преждевременно, несмотря на то, что производители некоторых препаратов разрешили применять их для детей от 12 лет.

Глава Минздрава назвал приоритетом вакцинацию взрослого населения и добавил, что предпосылок для введения локдауна сейчас нет, поэтому заведения могут работать при условии вакцинации хотя бы одной дозой 80% сотрудников.

Напомним, в Украине вводят обязательную вакцинацию для чиновников и педагогов. Тех, кто откажется от прививок, работодатели будут обязаны отстранять от работы.

В то же время Министерство здравоохранения Украины решило не включать медиков в список профессий, представители которых обязательно должны пройти курс вакцинации против COVID-19.

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