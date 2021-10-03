Украина Украинцев на "евробляхах" ждут космические штрафы и арест имущества

2021-10-03 10:30

С 10 ноября украинцев начнут штрафовать до 170 тыс. грн. за езду на нерастаможенных авто.

Об этом пишет портал AMPERCAR.

В ноябре закончится срок льготного растаможивания автомобилей на еврономерах. Те, кто не успеют вовремя растаможить свою машину, будут вынуждены платить крупный штраф.

Начиная с 10 ноября после остановки нерастаможенного авто патрульные сначала оформят штраф в размере 8,5 тыс. грн., а затем передадут информацию о нарушителе на таможню, где составят постановление за превышение периода ввоза ТС, наказание за которое предусматривает плату 170 тыс. грн.

Собственник "евробляхи" получит уведомление о штрафе по адресу прописки через почту. Далее ему придется ехать на таможню и давать объяснения по поводу нарушения. Затем предстоит суд.

Юристы говорят, если нарушитель откажется платить штраф, начнется арест его имущества.