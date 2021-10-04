Экономика Транзит российского газа в Венгрию по территории Украины снова восстановлен

2021-10-04 09:21

Транзит газа через Украину в Венгрию, который был полностью остановлен накануне 3 октября, возобновлен. Об этом свидетельствуют данные венгерской оператора газотранспортной системы FGSZ.

Согласно информации оператора ГТС Венгрии, поток газа через пункт "Берегово", который находится на границе с Украиной, составляет 2,074 млн. кубометров в час.

До этого, 1 октября, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) сообщил, что транзит российского газа в Венгрию через украинскую территорию остановлен. Вместе с тем данные ОГТСУ свидетельствовали, что транзит газа в Венгрию через Украину в пятницу полностью не прекращался, но упал почти в четыре раза, а 2 октября - в два раза.

Напомним, с 1 октября "Газпром" начал поставки газа в Венгрию через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы юго-восточной Европы в обход Украины. Венгрия по условиям контракта с "Газпромом" получит 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении всего срока соглашения. Из них 3,5 миллиарда поступят через Сербию, еще 1 миллиард - через Австрию. Срок действия контракта составляет 15 лет.