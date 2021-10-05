Экономика В этом году ожидается очень суровая зима - эксперты прогнозируют хаос на энергорынках мира

2021-10-05 08:26

Климатологи прогнозируют, что Северное полушарие в этом году ждет очень суровая зима. Как сообщает Bloomberg, это может принести хаос на все рынки, начиная от топливного и заканчивая продовольственным.

Отмечается, что население большинства европейских стран уже начинает получать большие счета за отопление домов и квартир. Если же прогнозы синоптиков сбудутся, то счета станут и вовсе астрономическими.

По прогнозам синоптиков, Эль-Ниньо, колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, серьезно влияющее на климат, принесет похолодание на север и потепление на юг США, а также высушит большую часть планеты. Вместе с тем Полярный вихрь, устойчивый крупномасштабный уровень низкого давления на Северном полюсе, в этом году будет слабее, чем в прошлом. Это значит, что предстоящей зимой значительно выше вероятность того, что холодный арктический воздух будет неоднократно вырываться на просторы Азии, Северной Америки и Европы и приносить резкие похолодания.

По словам директора службы прогнозов погоды Atmospheric G2 Тодда Кроуфорда, ожидается необычно теплое начало сезона, затем холодный период в январе, мягкое окончание зимы и ранняя весна.

Это прогноз для всех главных энергопотребляющих центров на востоке США, западе Европы и в северо-восточной Азии, - отметил он.

Обычно Эль-Ниньо приносит похолодание в северную часть США и повышает температуру и подсушивает южную. Эль-Ниньо также обычно приносит холодные зимы в Корею и Японию, засухи в Бразилию с Аргентиной и обширные регионы Китая. Всего за последние 70 лет, когда ведутся тщательные метеонаблюдения, это явление происходило восемь раз.

Своим холодом зимы на планете обязаны холодному воздуху, который остужает Полярный вихрь. Именно из-за Полярного вихря, вернее, из-за того, что из его "объятий" вырывается арктический воздух, американские, азиатские и европейские обыватели получают зимой большие счета за отопление.