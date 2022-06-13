Экономика Украина установила два маршрута экспорта 30 миллионов тонн зерна

2022-06-13 15:37

Украина установила два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник агентству Reuters.

По его словам, на территории Украины, хранится около 30 миллионов тонн зерна, которое Киев пытается экспортировать автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.

Также Украина ведет переговоры со странами Балтии о создании третьего коридора для экспорта продуктов питания.

"Эти маршруты не идеальны, но мы делаем все возможное, чтобы развивать их", - сказал он агентству в кулуарах азиатского саммита по безопасности в Сингапуре.