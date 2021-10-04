Украина Облгазы массово завышают украинцам показатели счетчиков: потребителям дали важные советы

2021-10-04 19:40

В Украине облгазы продолжают массово завышать украинцам показатели их счетчиков. При этом отмечается, что многие поставщики уже несколько месяцев под ряд просто игнорируют вовремя предоставленные потребителями показатели их газовых счетчиков, предоставляя гражданам счета с другими цифрами. Во многих случаях они значительно превышают те, которые потребители фиксируют в своих личных кабинетах.

Об этом сообщают на сайте Консультационного центра "ГазПравда".

"Несмотря на возмущение потребителей, облгазы отказываются менять показатели счетчиков, мотивируя это тем, что те не вовремя предоставили соответствующую информацию - то есть, не позднее 6 числа календарного месяца, следующего за расчетным", - отмечают в центре.

Алгоритм рассчета

Прежде всего нужно помнить об алгоритме расчета платы за доставку/распределение газа, который предусмотрен в действующем Кодексе газораспределительных сетей:

1. Расчеты потребителя за услугу распределения природного газа осуществляются исходя из величины годовой заказанной мощности объекта потребителя и оплачиваются потребителем равномерными долями в течение календарного года.

2. Месячная стоимость услуги доставки/распределения природного газа определяется как произведение 1/12 летней заказанной мощности объекта потребителя на тариф, установленный НКРЕКП для соответствующего облгаза из расчета месячной стоимости одного кубического метра заказанной мощности.

3. Летняя заказанная мощность объекта потребителя на расчетный календарный год определяется облгазом исходя из фактического объема потребления природного газа этим объектом за газовый год, предшествовавший расчетному календарному году.

Таким образом действия облгазов приводят к увеличению фактических объемов потребления газа гражданами и, соответственно, платы за доставку голубого топлива в 2022 году.

Это не просто манипуляции, а нарушения лицензионных условий.

Что можно сделать?

В случае подобных манипуляций, в первую очередь, нужно обратиться к своему облгазу с официальным письменным обращением. В нем нужно обозначить четкие требования касательно того, чтобы вам разъяснили, почему переданные вами показатели счетчика были зафиксировали неправильно, и откуда появилась такая сумма.

Помимо этого, если вы вовремя передали показатели зафиксированные вами счетчика, то вы имеете право требовать проведения корректировки показателей в личном кабинете или же запросить осуществление контрольного снятия показателей.

Если в облгазе откажут, то тогда нужно будет обращаться в НКРЕКП и разъяснить им все детали и обстоятельства нарушения со стороны облгаза.

Исходя из того, что подобное фиксируется во всех регионах страны, в "ГазПравде" рекомендуют обращаться в НКРЕКП не просто с жалобой, но и с требованием провести проверку облгаза, который совершил нарушение, на предмет соблюдения им лицензионных условий.

Также не лишним будет сопровождать передачу показателей счетчика фото и видеофиксацией и делать скриншоты в личном кабинете.