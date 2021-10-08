Экономика Валютные резервы Украины за месяц уменьшились почти на 3 миллиарда долларов

2021-10-08 15:15

Размер международных резервов Украины в течение сентября сократился на 2,9 млрд долларов – 28,7 млрд долларов. 

"В октябре выплаты правительства в иностранной валюте преимущественно осуществляться по валютным ОВГЗ, что может потребовать активизации работы на рынке внутренних заимствований в иностранной валюте или использования остатка средств МВФ, полученных в результате распределения СДР", – сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Напомним, по итогам августа международные резервы Украины выросли на 9,2% – до 31,615 млрд долларов. Но это было связано с тем, что МВФ перечислил Украине 2,7 млрд долларов.

 

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