Экономика Валютные резервы Украины за месяц уменьшились почти на 3 миллиарда долларов

2021-10-08 15:15

Размер международных резервов Украины в течение сентября сократился на 2,9 млрд долларов – 28,7 млрд долларов.

"В октябре выплаты правительства в иностранной валюте преимущественно осуществляться по валютным ОВГЗ, что может потребовать активизации работы на рынке внутренних заимствований в иностранной валюте или использования остатка средств МВФ, полученных в результате распределения СДР", – сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Напомним, по итогам августа международные резервы Украины выросли на 9,2% – до 31,615 млрд долларов. Но это было связано с тем, что МВФ перечислил Украине 2,7 млрд долларов.